Україна та Словенія обговорили вступ до ЄС і повернення дітей

Голова Національних зборів Словенії Зоран Стеванович запевнив Україну в підтримці її вступу до Європейського Союзу. Про це після зустрічі зі словенським колегою повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Також сторони обговорили повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Україна може розраховувати на підтримку Словенії на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це йшлося під час зустрічі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з головою Національних зборів Словенії Зораном Стевановичем. За словами голови українського парламенту, одним із головних питань зустрічі стала європейська інтеграція України. Стефанчук подякував словенській стороні за готовність підтримувати прагнення України стати членом ЄС. «Я вдячний за чітку впевненість у тому, що ми можемо розраховувати на підтримку Словенії на нашому шляху до членства в ЄС», — написав він.

Україна та Словенія обговорили вступ до Євросоюзу

Європейська інтеграція залишається одним із ключових напрямків зовнішньої політики України. Київ продовжує працювати над виконанням вимог ЄС, необхідних для просування до членства в об’єднанні.

Підтримка держав-членів важлива для цього процесу, зокрема під час ухвалення рішень на рівні Євросоюзу. Словенія, яка є членом ЄС, може підтримувати подальше зближення України з об’єднанням у межах європейських інституцій.

Водночас заява Стевановича, про яку повідомив Стефанчук, свідчить про готовність словенської сторони підтримувати Україну. Окремих деталей щодо конкретних кроків або домовленостей під час зустрічі голова Верховної Ради не навів.

Сторони порушили питання повернення українських дітей

Ще однією темою переговорів стало повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або примусово перемістила з окупованих територій. Для України повернення дітей залишається одним із гуманітарних пріоритетів. Київ закликає міжнародних партнерів долучатися до пошуку дітей, допомагати їхньому поверненню та сприяти возз’єднанню з родинами.

Під час зустрічі Стефанчук і Стеванович також обговорили це питання. Однак у повідомленні голови Верховної Ради немає подробиць про конкретні домовленості щодо подальших дій Словенії.

Таким чином, переговори охопили два важливі для України напрямки: рух до членства в Європейському Союзі та повернення дітей, яких Росія вивезла під час війни. Словенська сторона, за словами Стефанчука, підтвердила готовність підтримувати Україну на європейському шляху. Про результати переговорів Стефанчук написав у своєму акаунті в соцмережі X.

Кабінет Міністрів завершив підготовку документів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги у 2026 році. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, усі передбачені рішення ухвалили до 15 жовтня. Тепер Україна має подати запити до Єврокомісії та пройти процедури погодження з країнами ЄС.

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