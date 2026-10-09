Україна та США готують Drone Deal: у РНБО розкрили деталі переговорів

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Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян зустрівся з представниками посольства США.

Сторони обговорили підготовку угоди Drone Deal, розвиток оборонно-промислової співпраці та розширення експорту українського озброєння.

Під час зустрічі, зокрема за участю керівника американської програми експортного контролю та безпеки кордонів EXBS, ішлося про створення умов для співпраці між оборонними компаніями України та США.

Окрему увагу приділили вдосконаленню процедур експорту української зброї. Давид Алоян поінформував американських партнерів про пріоритети роботи Міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва.

Джерело: пресслужба РНБО України

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних та європейських справ Словенії Тоне Кайзером і міністром оборони Валентином Хайдіняком. Сторони обговорили підготовку українсько-словенської угоди у форматі Drone Deal, спільні оборонні проєкти та безпекову ситуацію в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує підписати велику угоду Drone Deal із Канадою вже наприкінці вересня. Очікується, що це може відбутися під час Генеральної асамблеї ООН.

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