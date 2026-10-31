Україна та Туреччина працюватимуть над відновленням зернового коридору — Зеленський

0:00 / 0:00

Україна та Туреччина домовилися спільно працювати над відновленням Чорноморського зернового коридору та забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Стамбулі після зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Зеленського, Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля щодо відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі.

Сторони також обговорили пропозиції, які можуть допомогти відновити роботу коридору та зробити його ефективним.

Джерело: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

У суботу, 31 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибувдо Стамбула разом із командою. У Туреччині на нього чекають важливі переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Володимиру Путіну певні сигнали під час телефонних розмов. Ці контакти з російською стороною попередньо узгодили з Києвом.

Читай нас у