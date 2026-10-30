Україна та Угорщина готують комісію для зняття блокування переговорних кластерів

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Україна та Угорщина планують створити міжурядову комісію, яка розгляне питання блокування Будапештом останніх переговорних кластерів. Їх відкриття необхідне для просування України на шляху до вступу в ЄС.

Про це повідомляється в заяві речника МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

За словами Тихого, у листопаді запрацює міжурядова комісія, зокрема для обговорення питання блокування Угорщиною двох останніх переговорних кластерів.

«Наступного місяця, точну дату пізніше повідомимо, буде така міжурядова комісія. Команда зараз працює, готується до цієї зустрічі», — уточнив речник.

Він зазначив, що спільна комісія України та Угорщини матиме досить широкий порядок денний — від економіки до питань захисту прав меншин.

«Ця адженда українсько-угорська там буде обговорена», — уточнив Тихий.

На його думку, нормалізація відносин і готовність рухатися вперед є позитивним сигналом, якого потребує Україна.

Речник подякував угорським партнерам за конструктивність і готовність до подальшого діалогу.

Джерело: РБК-Україна

13 жовтня ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України.

Понад половина жителів Європейського Союзу — 53% — вважають, що Україну не варто приймати до об’єднання в найближчі роки. Водночас 47% опитаних підтримують протилежну позицію.

Україна розраховує до кінця 2026 року відкрити решту переговорних кластерів щодо вступу до Європейського Союзу. Прем’єр-міністр Сергій Корецький обговорив прогрес євроінтеграції з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос та заявив, що уряд разом із парламентом працює над прискоренням необхідних реформ.

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