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Угорські організації Закарпаття увійдуть до відновленої двосторонньої робочої групи України та Угорщини, яка опікуватиметься питаннями освіти.

"До відновленої двосторонньої робочої групи з питань освіти ввійдуть угорські організації Закарпаття, засновники шкіл і експерти", – написав він у телеграмі ввечері середи.

За словами Бутенка, освіта стала однією з головних тем візиту прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра на Закарпаття і його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у вівторок.

Міністр повідомив, що на Закарпатті понад 17 тис. дітей навчаються в 91 школі з угорською мовою навчання, ще понад 3 тис. відвідують 122 садочки. З 13 жовтня діє закон, який гарантує освітні права національних меншин, зокрема угорців, і міністерство впроваджує його разом з угорською громадою.

Сторони також завершують підготовку меморандуму про співпрацю в межах програми Stipendium Hungaricum на 2026-2028 роки і готують нову програму спільних наукових досліджень та обмінів дослідниками.

Як повідомлялося, 24 листопада президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розпочали зустріч на Закарпатті.

Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Україна та Угорщина досягли попередніх домовленостей щодо змін у сфері освіти та розширення прав національних меншин, які можуть сприяти розблокуванню переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

Нагадаємо, що Угорщина зняла вето на просування переговорів про вступ України до ЄС.

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