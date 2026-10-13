Україна також надає розвідувальні дані США, — сенатор Роджер Вікер

Сполучені Штати не лише передають Україні розвідувальну інформацію, а й самі отримують значний обсяг даних від Києва.

За словами сенатора, обмін розвідувальною інформацією між двома країнами відбувається в обох напрямках.

«Це факт, що Сполучені Штати діляться розвідувальною інформацією, але й ми отримуємо чимало розвідданих від наших українських друзів», — зазначив Вікер.

Він наголосив, що співпраця у сфері розвідки є «вулицею з двостороннім рухом», адже Україна також передає Сполученим Штатам важливу інформацію.

Під час виступу сенатор також звернув увагу на загострення міжнародної безпекової ситуації. За його оцінкою, світ зіткнувся з «найсерйознішою та найнебезпечнішою ситуацією у сфері міжнародної безпеки, яку ми бачили перед Другою світовою війною».

Вікер пов’язав ці загрози з так званою «віссю агресії», до якої, за його словами, належать Росія, Китай, Північна Корея та Іран.

«Немає жодних сумнівів, що вони допомагають одне одному. Безперечно, Росія не змогла б чинити так, як вона діє в Україні, без допомоги Китаю; тож ми маємо це усвідомити, а наслідком такого усвідомлення має стати активізація зусиль з боку всіх сторін», — сказав сенатор.

Таким чином, Роджер Вікер наголосив на взаємному обміні розвідувальними даними між Україною та США, а також закликав враховувати співпрацю Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном під час оцінювання глобальних безпекових загроз.

Про це заявив голова комітету з питань збройних сил Сенату США Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму.

Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів. Про це 13 жовтня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

Українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України.

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