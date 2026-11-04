Україна у жовтні збільшила експорт агропродукції на 0,6%

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У жовтні Україна експортувала 3,05 млн тонн аграрної продукції, що на 0,6% більше порівняно з вереснем. Водночас змінилася структура поставок: обсяги експорту зернових культур скоротилися, однак це компенсувало збільшення відвантажень олійних культур та продуктів їх переробки.

Загалом зернові, олійні культури, рослинна олія та макуха забезпечили близько 87,3% усього аграрного експорту за місяць.

Найбільшу частку традиційно становили зернові культури — 1,32 мільйона тонн. Це на 10,9% менше, ніж у вересні. Зокрема, експорт пшениці скоротився на 9,5% — до 990,4 тисячі тонн, кукурудзи — на 8%, до 282,4 тисячі тонн, а ячменю — на 45,3%, до 43,9 тисячі тонн.

Водночас експорт олійних культур зріс на 16,3% — до 574,9 тисячі тонн. Найбільше поставили ріпаку — 378,4 тисячі тонн, хоча порівняно з попереднім місяцем його експорт зменшився на 11,7%.

Значно збільшилися відвантаження сої — у 3,4 раза, до 123,8 тисячі тонн, а соняшнику — у 3,7 раза, до 61,7 тисячі тонн.

Також у жовтні Україна експортувала 358 тисяч тонн рослинної олії. Це на 10,7% більше, ніж місяцем раніше. Зокрема, поставки соняшникової олії зросли на 76,4% — до 258,7 тисячі тонн, а соєвої — на 21%, до 26,9 тисячі тонн. Натомість експорт ріпакової олії скоротився на 53,2% — до 72,3 тисячі тонн.

Позитивну динаміку продемонстрував і експорт макухи олійних культур. Його обсяги збільшилися на 19,4% — до 409,9 тисячі тонн. Зокрема, поставки соняшникової макухи зросли на 15% — до 328,1 тисячі тонн, соєвої — на 41%, до 81,8 тисячі тонн.

В асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» зазначили, що загальні обсяги експорту майже не змінилися порівняно з вереснем, однак відбувся перерозподіл у структурі поставок.

Про це пише «АПК-Інформ».

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