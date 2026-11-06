Україна відновлює аеромедичну евакуацію пацієнтів літаками ДСНС – Корецький

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Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації аеромедичної евакуації пацієнтів за допомогою повітряних суден Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це дасть змогу відновити перевезення важкохворих людей авіаційним транспортом.

Новий механізм передбачає швидке транспортування пацієнтів, які потребують невідкладної спеціалізованої медичної допомоги. Зокрема, йдеться про перевезення людей між лікарнями в Україні та їхню евакуацію за кордон. Очікується, що це допоможе скоротити час доправлення пацієнтів до медичних закладів, де вони зможуть отримати необхідне лікування.

За словами Корецького, відновлення аеромедичної евакуації дозволить значно скоротити час перевезення пацієнтів між медичними закладами, а також доправляти українців на лікування за кордон, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

Як приклад він навів маршрут із Харкова до евакуаційного хабу в польському Жешуві. Наразі дорога наземним транспортом може тривати 15–16 годин, тоді як повітряним судном цей шлях можна подолати за дві-три години.

Окрім пацієнтів, новий порядок передбачає можливість транспортування донорських органів для трансплантації, медичних бригад та необхідного обладнання.

Координацією перевезень займатиметься Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я. ДСНС забезпечуватиме повітряні судна й екіпажі з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов.

«Для пацієнтів у важкому стані кожна година має значення. Наше завдання – забезпечити їм можливість якомога швидше отримати необхідну медичну допомогу», – наголосив Корецький.

За його словами, новий механізм планують запустити до кінця 2026 року. Конкретні дати початку перевезень поки не оголошені.

Про це повідомляється із посиланням на заяву Сергія Корецького.

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