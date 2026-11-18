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Україна передасть 17,3 тис. тонн агропродукції як гуманітарну допомогу дев’яти країнам Африки, Азії та Латинської Америки. Серед отримувачів — Болівія, Кенія, Малаві, Пакистан, Судан і Сомалі. Частину продовольства вже доставили до країн призначення, решта вантажів перебуває в дорозі або очікує на відправлення.

Поставки відбуваються в межах ініціативи Food from Ukraine у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (ВПП ООН). Такі дані організація оприлюднила 22 жовтня 2026 року.

Які продукти отримають країни

Найбільші обсяги допомоги передбачені для Малаві — 5 339 тонн, зокрема 4 825 тонн жовтого колотого гороху та 514 тонн рослинної олії. Кенія отримає 3 520 тонн гороху, Болівія — 3 060 тонн пшениці, Сомалі — 2 045 тонн пшениці.

Також продовольство спрямують до:

Пакистану — 2 120 тонн пшениці, гороху та олії;

Чаду — 320 тонн гороху;

Мозамбіку — 350 тонн гороху;

Судану — 300 тонн гороху;

Південного Судану — 240 тонн пшениці.

Після доставки продукти розподілятимуть серед місцевого населення. Зокрема, у Малаві допомогу планують надати 2,2 млн людей, у Пакистані — до 150 тисяч.

Скільки продовольства вже передала Україна

За даними ВПП ООН, із 2022 року в межах співпраці організація закупила 341 048 тонн українського продовольства. Загальний обсяг оголошених внесків на реалізацію ініціативи становить $397,2 млн.

"Досягнення Цілі сталого розвитку ООН щодо подолання голоду до 2030 року потребує конкретних дій, стабільних продовольчих поставок і довгострокових партнерств. Україна навіть в умовах повномасштабної війни продовжує робити свій внесок у цю глобальну мету", — зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик.

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства.

Нагадаємо, що У липні експорт агропродукції з України впав майже на чверть.

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