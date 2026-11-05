Україна відстає від Молдови на шляху до ЄС через корупцію, — Financial Times

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Україна почала відставати від Молдови у процесі євроінтеграції через недостатні темпи проведення антикорупційних реформ. Європейська комісія прогнозує, що Кишинів зможе завершити переговори про вступ до Європейського Союзу на початку 2028 року, тоді як Києву для цього може знадобитися ще близько року.

За інформацією видання, відповідні оцінки містяться у щорічних звітах Єврокомісії щодо розширення ЄС, які оприлюднили 4 листопада.

Україна та Молдова подали заявки на вступ до Євросоюзу у 2022 році, після початку повномасштабного російського вторгнення. Відтоді обидві країни просувалися шляхом євроінтеграції приблизно однаковими темпами.

Однак остання оцінка Брюсселя засвідчила відмінності у швидкості проведення реформ. За прогнозом Єврокомісії, Молдова може завершити переговорний процес на початку 2028 року, тоді як Україні знадобиться додатковий час.

У Брюсселі відзначили прогрес Києва, досягнутий попри повномасштабну війну, проте наголосили на необхідності прискорити зміни у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

Зокрема, Україна має продемонструвати відчутні результати в антикорупційній політиці, зміцненні демократичних інституцій та реформуванні державного управління.

За оцінками, які наводить Financial Times, Молдова може завершити переговори за 25 тематичними розділами вже у 2027 році. Для України на цей період прогнозують завершення переговорів лише за сімома розділами.

Водночас Єврокомісія позитивно оцінила діяльність українських антикорупційних органів, які продовжують працювати в умовах повномасштабної війни.

У Брюсселі також відзначили ухвалення Верховною Радою законодавчих змін, необхідних для отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу.

Щоб прискорити виконання необхідних вимог, Європейська комісія створила спеціальну робочу групу, яка допомагатиме Україні з проведенням реформ у сфері верховенства права.

Водночас в офіційному повідомленні Єврокомісії зазначається, що Україна вже виконала умови для відкриття всіх переговорних кластерів.

Однак для завершення переговорів Києву необхідно прискорити реформи, зокрема у сфері правосуддя та функціонування демократичних інституцій.

Таким чином, попри прогрес у виконанні вимог ЄС, подальші темпи євроінтеграції України значною мірою залежатимуть від результатів реформ у ключових сферах.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Раніше Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення Євросоюзу, у якому відзначила значний прогрес України, Молдови, Чорногорії та Албанії та надала їм дорожні карти подальших кроків на 2027 рік.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що наразі називати конкретну дату вступу України до Європейського Союзу було б безвідповідально. За її словами, терміни приєднання України значною мірою залежать від політичної ситуації та процесів у країнах-членах ЄС.

Нагадаємо, що Єврокомісія готує обережний план вступу України до ЄС — Politico Europe.

Україна прагне закрити 7 розділів переговорів про вступ до ЄС у першій половині 2027 року —Корецький.

13 жовтня ЄС офіційно відкрив два нові переговорні кластери для вступу України.

Україна та Угорщина планують створити міжурядову комісію, яка розгляне питання блокування Будапештом трьох переговорних кластерів. Їх відкриття необхідне для просування України на шляху до вступу в ЄС.

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