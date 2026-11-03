Україна виконала всі необхідні процедури для екстрадиції Дмитра Святаша зі Швеції

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Українські правоохоронні органи та суди виконали всі необхідні процесуальні дії для можливої екстрадиції зі Швеції колишнього народного депутата Дмитра Святаша. Йдеться про парламентаря IV–VIII скликань, якого в Україні засудили за виправдовування збройної агресії Росії та шахрайство на 2,2 млрд грн.

«У справі Дмитра Святаша прокуратура та суди в максимально стислі строки виконали всі залежні від них процесуальні дії, необхідні для забезпечення можливості його екстрадиції зі Швеції до України за всіма кримінальними провадженнями», — ідеться у повідомленні.

Як зазначили в ОГП, особливість справи полягала в тому, що кримінальні провадження щодо Святаша перебували на різних стадіях судового розгляду та в провадженні різних судів. Попри це, завдяки одночасній та оперативній роботі прокурорів і судів усі необхідні процесуальні питання вдалося вирішити в максимально стислі строки, забезпечивши передумови для екстрадиції за всіма кримінальними провадженнями.

Прокурори забезпечили підготовку та подання всіх необхідних матеріалів, їх належне оформлення й переклад, а також обґрунтування правової позиції щодо екстрадиції. Робота проводилася паралельно в усіх кримінальних провадженнях.

Прокуратура послідовно відстоювала необхідність забезпечення кримінального переслідування Святаша та вжила всіх залежних від неї заходів для своєчасного проходження необхідних процедур.

Для забезпечення належного супроводу екстрадиційних питань у кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді Київського апеляційного суду, до групи прокурорів було додатково включено прокурорів Офісу генпрокурора, відповідальних за міжнародне співробітництво. Це дозволило забезпечити комплексне опрацювання міжнародно-правових аспектів справи та належне обґрунтування позиції обвинувачення.

Визначальну роль у забезпеченні можливості екстрадиції відіграли саме суди, у провадженні яких перебувають відповідні справи.

Київський апеляційний суд, маючи процесуальну можливість вирішити відповідне питання без проведення судового засідання, скористався своїм правом провести його за участю сторін. Це дозволило безпосередньо заслухати позиції учасників провадження та забезпечити додаткові гарантії дотримання прав людини.

При цьому проведення судового засідання жодним чином не вплинуло на оперативність процедури. Київський апеляційний суд забезпечив надзвичайно швидкий і водночас ретельний розгляд питання, продемонструвавши, що високі стандарти захисту прав людини, повнота судового розгляду та ефективність правосуддя можуть успішно поєднуватися навіть за умов обмеженого часу.

Вінницький міський суд в межах іншого кримінального провадження також оперативно розглянув відповідне питання та ухвалив необхідне процесуальне рішення.

Таким чином, попри різні стадії судового розгляду та відмінності в процесуальних процедурах, обидва суди забезпечили своєчасне вирішення питань, необхідних для подальшої процедури екстрадиції, підкреслили в ОГП.

Принципово важливо, що прокурори та обидва суди виконали свою роботу фактично одночасно, кожен у межах власних повноважень. Саме це дозволило створити всі необхідні процесуальні передумови для звернення до Швеції щодо видачі Святаша за всіма кримінальними провадженнями, не залишивши жодного з них поза увагою, зазначили в Офісі генпрокурора.

«Йдеться про особу, якій інкримінуються тяжкі кримінальні правопорушення. Тому для української сторони було важливо забезпечити можливість її видачі за всіма кримінальними провадженнями, у яких вона притягується до відповідальності, — заважили в ОГП та наголосили, що «на сьогодні прокуратура та суди виконали всі залежні від них дії для забезпечення екстрадиції Святаша. Необхідні судові рішення ухвалено, матеріали підготовлено, а процесуальні передумови для розгляду питання про його видачу за всіма кримінальними провадженнями забезпечено. Подальші етапи процедури належать до компетенції уповноважених органів міжнародного співробітництва, зокрема шведської сторони».

«Прокуратура зі свого боку виконала всі залежні від неї процесуальні дії та залишається готовою до подальшого сприяння міжнародному співробітництву в межах своєї компетенції. Ми розраховуємо на конструктивну взаємодію всіх залучених сторін, з повагою ставимося до повноважень кожної з них та переконані, що належна координація сприятиме ефективному розгляду питання про видачу Святаша Україні», — додали в ОГП.

Про це Офіс генерального прокурора заявив у Фейсбуці.

Нагадаємо, що У Швеції затримали екснардепа Святаша, засудженого в Україні до 12 років ув’язнення.

Київська міська прокуратура скеровувала до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань від «Партії Регіонів» Дмитра Святаша. Його судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

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