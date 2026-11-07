Україна візьме участь у зустрічах G7 і розраховує на нову допомогу партнерів

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Україна буде представлена на майбутніх зустрічах у форматі Групи семи та очікує на нові внески європейських країн до програми PURL. Також станом на 7 листопада готуються додаткові пакети енергетичної підтримки й постачання обладнання для української логістики.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, європейські партнери вже взяли попередні зобов’язання щодо нових внесків у програму PURL. Крім того, Україна розраховує на додаткову допомогу для енергетичного сектору та постачання, необхідні для підтримки логістики.

Зеленський подякував країнам і всім, хто долучається до підтримки України та допомагає відновлювати її після російських ударів.

Нагадаємо, Зеленський очікує посилення підтримки України з боку Конгресу США.

До цього Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мадриді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою наголосив на необхідності участі представників Європи у переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.

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