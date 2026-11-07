Україна візьме участь у зустрічах G7 і розраховує на нову допомогу партнерів
Україна буде представлена на майбутніх зустрічах у форматі Групи семи та очікує на нові внески європейських країн до програми PURL. Також станом на 7 листопада готуються додаткові пакети енергетичної підтримки й постачання обладнання для української логістики.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, європейські партнери вже взяли попередні зобов’язання щодо нових внесків у програму PURL. Крім того, Україна розраховує на додаткову допомогу для енергетичного сектору та постачання, необхідні для підтримки логістики.
Зеленський подякував країнам і всім, хто долучається до підтримки України та допомагає відновлювати її після російських ударів.
Нагадаємо, Зеленський очікує посилення підтримки України з боку Конгресу США.
До цього Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Мадриді з президентом Європейської ради Антоніу Коштою наголосив на необхідності участі представників Європи у переговорах щодо гарантій безпеки та економічного відновлення України.