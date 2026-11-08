Україна визначила склад делегації для переговорів в Абу-Дабі

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До переговорної команди увійдуть п’ятеро посадовців: голова делегації Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Також до переговорів долучиться аналітик зі Служби зовнішньої розвідки.

За словами джерела, генерал Гнатов продовжить відповідати за військовий напрямок переговорів, однак цього разу особисто в Абу-Дабі не буде. Цю роботу він координуватиме зі Скібіцьким.

Окремі переговорні формати заплановані також за участю представників європейських країн.

Джерело: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення тривалих консультацій зі спеціальними представниками американської сторони Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, за підсумками яких оголосив про підготовку зустрічі в тристоронньому форматі між Україною, США та рф вже наступного тижня.

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Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

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