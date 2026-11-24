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Держава може самостійно профінансувати лише близько третини потреб на 2027 рік, решту коштів розраховує отримати від міжнародних партнерів.

Про це 24 листопада заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад на Закарпатті.

Серед основних питань обговорили підготовку до зими, фінанси громад, енергетику, тарифи, дороги та укриття. Прем’єр наголосив, що ресурси обмежені, тому кошти спрямовуватимуть на найкритичніші потреби.

Також він закликав громади посилювати безпекові заходи незалежно від регіону, оскільки російські атаки свідчать, що повністю безпечних територій в Україні немає.

Джерело: Сергій Корецький

Україні необхідно щонайменше 115 млрд євро на наступний рік для забезпечення фінансової стійкості в умовах війни.

Україна отримала майже 8 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Це найбільший одноразовий транш за всю історію її дії.Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані на підтримку фінансової стабільності країни в умовах повномасштабної війни. Загалом від початку 2026 року Євросоюз перерахував Україні 13,57 млрд євро.

Україна отримала від ЄС новий транш на 3,47 млрд євро.

Перший транш кредиту ЄС для України у 5,9 млрд євро спрямують на дрони.

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