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Володимир Зеленський підписав два укази про запровадження санкцій проти російських виробників безпілотників, військових роботів та компаній, які забезпечують потреби російського військово-промислового комплексу.

Обмеження охопили 81 громадянина РФ та 67 юридичних осіб.

До санкційних списків увійшли виробники дронів, компанії, що займаються підготовкою операторів БпЛА, а також постачальники обладнання, комплектувальних і технологій для російського ВПК.

Серед підсанкційних структур — полігон «Капустін Яр», з якого Росія запускала ракети «Орєшнік», а також компанія «Мавітєх». За даними Офісу президента, остання постачає до Росії китайські компоненти, обходячи міжнародні санкційні обмеження.

Україна планує звернутися до Європейського Союзу, США та інших міжнародних партнерів із закликом запровадити аналогічні санкції проти зазначених осіб і компаній.

Джерело: Офіс президента України.

25 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення Європейського Союзу запровадити санкції проти 15 російських суб’єктів, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

До нового санкційного списку Євросоюзу, який прийняли 16 листопада, внесли найбільші російські нафтопереробні підприємства, зокрема Московський, Омський, Саратовський, Хабаровський та Ільський НПЗ, а також низку інших компаній нафтової галузі.

Після набуття чинності 21-го пакета санкцій Європейського Союзу російський фінансовий сектор зіткнувся з першими наслідками.

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