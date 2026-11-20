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На кліматичній конференції ООН COP31, яка проходить в Анталії, українська делегація заблокувала розгляд пункту порядку денного щодо включення Росією даних із тимчасово окупованих територій України до власної кліматичної звітності. Українська сторона також порушила питання відшкодування екологічних збитків, завданих російською агресією.

«Росія пробує на всіх міжнародних майданчиках відзвітуватися про окуповані території, ніби це Росія. І одна із задач – це не дати Росії відзвітуватися за наші території», – сказав Краснолуцький.

За словами заступника міністра, Україна не дозволяє Росії використовувати COP31 для легітимізації спроб анексії тимчасово окупованих частин української території.

РФ включає до своєї кліматичної звітності інформацію про викиди та поглинання парникових газів на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей.

Українська делегація протидіє ухваленню будь-яких рішень, які можуть бути витлумачені як пряме або непряме визнання зміни статусу цих територій.

Краснолуцький наголосив, що, як і під час попередньої конференції COP30, Україна не допустить розгляду звітів Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату або інших матеріалів зі статистичними даними Росії щодо тимчасово окупованих українських територій без чіткої примітки про їхню належність Україні.

Таке застереження має відповідати резолюціям Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 2014 року та ES-11/4 від 2022 року.

«Вони тимчасово окуповані, так, але це території України, і ми їх ніколи не визнаємо територіями Російської Федерації. Тому це також важлива робота», – наголосив заступник міністра.

За його словами, поки в Українському павільйоні відбуваються публічні дискусії за участю представників європейських урядів, Японії, Кореї та інших делегацій, українські переговорники працюють над цим питанням під час окремих зустрічей.

Ще однією важливою темою переговорів із міжнародними партнерами є відшкодування шкоди, завданої довкіллю внаслідок війни Росії проти України.

Краснолуцький переконаний, що український досвід документування та оцінювання екологічних наслідків війни може стати прикладом для інших держав.

«Ми зараз і говоримо зі всіма про те, що ми покажемо, що війна – це дорого для довкілля, це дорого для того, хто починає ці агресивні бойові дії. І ми надіємося, що, можливо, це також буде стимулом не починати війни», – сказав урядовець.

Заступник міністра також розповів про вплив участі Росії на переговори щодо Чорного моря.

За його словами, у межах Чорноморської конвенції РФ блокує ініціативи України. Українська сторона, зі свого боку, виступає проти російських пропозицій, оскільки ті здебільшого не відповідають нормам міжнародного права.

Про це повідомив заступник міністра економіки та довкілля України Олександр Краснолуцький.

Нові зобов’язання щодо внесків до Адаптаційного фонду на 31-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату сягнули лише 50,2 млн доларів. Фонд фінансує заходи країн, що розвиваються, для протидії дедалі відчутнішим наслідкам зміни клімату.

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