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Міністерство закордонних справ України виступило проти можливого призначення росіянина Олексія Ферапонтова заступником генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Українська сторона вважає таке кадрове рішення неприйнятним через причетність посадовця до дій російських державних структур, спрямованих на легітимізацію окупації Запорізької АЕС.

За інформацією дипломатичного відомства, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі має намір призначити Ферапонтова своїм заступником — керівником Департаменту ядерної енергетики.

Наразі російський посадовець обіймає посаду заступника керівника Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду РФ («Ростехнагляд»).

У МЗС наголосили, що заперечення України пов'язані не з громадянством кандидата, а з його діяльністю в межах російських державних органів. За оцінкою української сторони, ці структури причетні до спроб легітимізувати окупацію Запорізької атомної електростанції та поширити на неї російський регуляторний контроль.

У відомстві також нагадали, що Ферапонтов перебуває під персональними санкціями України відповідно до указу президента від 12 лютого 2023 року № 75/2023.

«Призначення такої особи на одну з найвищих посад у МАГАТЕ стало б відвертим потуранням російській політиці незаконного захоплення українських ядерних об'єктів та спробам легітимізації їхньої окупації», — йдеться в заяві міністерства.

Українські дипломати наголосили, що Запорізька АЕС, найбільша атомна електростанція Європи, досі перебуває під російською окупацією. Використання станції російськими військами, за оцінкою МЗС, створює серйозні загрози ядерній безпеці.

У міністерстві також звернули увагу, що Рада керуючих і Генеральна конференція МАГАТЕ неодноразово вимагали від Росії припинити незаконні дії щодо ЗАЕС та повернути станцію під контроль України.

Окремо українська сторона послалася на статтю VII Статуту МАГАТЕ. Вона передбачає високі стандарти професійної компетентності, доброчесності та незалежності працівників агентства від зовнішнього впливу.

У МЗС вважають, що дотримання цих принципів особливо важливе з огляду на участь Рафаеля Гроссі у відборі на посаду генерального секретаря ООН.

Дипломати наголосили, що кадрові рішення МАГАТЕ мають бути прозорими та не повинні викликати сумнівів щодо політичного впливу окремих держав на роботу міжнародної організації.

Українське зовнішньополітичне відомство закликало Рафаеля Гроссі відмовитися від призначення Олексія Ферапонтова. Крім того, МЗС звернулося до держав-членів МАГАТЕ із закликом надати оцінку ситуації та вжити заходів, щоб не допустити такого кадрового рішення.

«Росія не повинна отримувати додаткові можливості для впливу на діяльність міжнародних інституцій через призначення посадовців її державних органів на керівні посади», — заявили українські дипломати.

Про це свідчить офіційна заява МЗС України.

Нагадаємо, генеральний директор російської держкорпорації «Росатом» Олексій Ліхачов і генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорили безпеку Запорізької атомної електростанції у Відні, Австрія. Зустріч відбулася на полях Генеральної конференції МАГАТЕ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить місії на 19 електричних підстанцій, критично важливих для роботи українських атомних електростанцій.

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