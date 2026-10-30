Україна закрила потребу в 20-мм снарядах для F-16 до кінця року

Україна домовилася з партнерами про постачання 20-мм боєприпасів для винищувачів F-16. За словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, до кінця 2026 року потребу українських військових у таких снарядах мають закрити. Вони потрібні, зокрема, для того, щоб українська авіація могла ефективніше збивати російські реактивні дрони.

Про домовленості з партнерами 30 жовтня повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу в Києві. Він пояснив, що питання забезпечення 20-мм боєприпасами вдалося вирішити завдяки спільній роботі Офісу президента, МЗС, Міністерства оборони та українських військових.

За словами Тихого, Росія дедалі частіше використовує реактивні безпілотники. Для перехоплення таких цілей Україні доводиться активніше залучати бойову авіацію. Зокрема, винищувачі F-16 можуть збивати ці дрони за допомогою 20-мм авіаційної гармати, тому запас відповідних боєприпасів має важливе значення. «Ми маємо до кінця року забезпечення 20-мм. Тобто розуміємо, що до кінця року потреби України закриті», — сказав речник МЗС.

Водночас він зауважив, що це не означає, що питання постачання можна вважати вирішеним на тривалий час. Українські військові й надалі потребуватимуть таких снарядів, тому робота з партнерами вже триває і на наступний рік. Тихий також окремо наголосив на ролі міністра закордонних справ Андрія Сибіги. За його словами, очільник МЗС особисто бере участь у постійних переговорах із партнерами щодо забезпечення України 20-мм боєприпасами.

Перші повідомлення про нові домовленості з'явилися ще на початку жовтня. Тоді Андрій Сибіга заявив, що Іспанія, Бельгія та Польща невдовзі мають передати Україні 20-мм снаряди для F-16. Їх розглядають як один із засобів протидії російським реактивним безпілотникам. Про постачання боєприпасів повідомляла і Німеччина. 8 жовтня у Міністерстві оборони ФРН заявили, що країна вже передала Україні першу партію снарядів для літаків, призначених для боротьби з реактивними дронами.

Потреба в таких боєприпасах залишається значною. Раніше агентство Bloomberg із посиланням на співрозмовників, обізнаних із ситуацією, писало, що Україна хоче закупити десятки тисяч 20-мм снарядів для винищувачів F-16. Це пов'язано зі збільшенням кількості російських реактивних безпілотників, які складніше перехоплювати, ніж повільніші цілі.

За оцінкою джерел Bloomberg, на знищення одного такого безпілотника в середньому може знадобитися близько 150 снарядів. А щоденна потреба України, за наведеними агентством даними, може сягати приблизно 10 тисяч боєприпасів. Таким чином, домовленості з партнерами мають закрити потребу українських військових у 20-мм снарядах до кінця 2026 року. Однак забезпечення на наступний рік ще потребує окремої роботи та нових домовленостей. Про це він сказав на брифінгу у Києві у п'ятницю.

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