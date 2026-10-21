Україна залучить 60 млн євро на модернізацію західного кордону

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Україна підписала фінансову угоду з Європейським інвестиційним банком на 60 млн євро для розвитку прикордонної інфраструктури. Кошти спрямують на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і Молдовою.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Проєкт «Інфраструктура західного кордону України» передбачає оновлення пунктів пропуску, облаштування під’їзних доріг, терміналів, зон очікування, сервісної інфраструктури та укриттів. Також планують модернізувати обладнання й програмне забезпечення для митного контролю.

За словами міністра, реалізація проєкту має збільшити пропускну спроможність кордону, скоротити час очікування для пасажирів і вантажів та зменшити логістичні витрати бізнесу.

Крім того, Україна обговорює з Європейським інвестиційним банком можливе фінансування проєктів із захисту критичної інфраструктури, підтримки «Укрзалізниці», відновлення доріг і модернізації систем водопостачання та водовідведення.

Джерело: Микола Калашник.

На Волині призупинили роботу пункту пропуску на кордоні з Польщею через загрозу російських безпілотників. Людей, які перебували на території пункту, тимчасово перевели в укриття та припинили пропуск.

На Закарпатті розпочав роботу новий автомобільний пункт пропуску через українсько-румунський кордон «Біла Церква — Сігету-Мармацієй». Він став першим новим автомобільним переходом між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

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