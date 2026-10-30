Україна запровадила санкції проти супутникової системи Рассвет і 39 суден РФ

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження нових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються російських компаній та осіб, причетних до створення супутникової системи зв’язку «Рассвет», а також 39 суден російського тіньового флоту.

Зазначається, що до санкційного пакета, що стосується системи «Рассвет», увійшли 10 компаній і пов’язані з ними 19 росіян. Вони причетні до роботи над запуском системи «Рассвет», яку агресор планує використовувати на території України для продовження своєї агресивної та неспровокованої війни.

«РФ прагне мати супутникову систему, схожу на мережу Starlink, яка б давала змогу керувати військами, наводити та управляти в режимі онлайн ударними дронами, зокрема «Шахедами», і ракетами. Розгортання цієї системи може допомогти Росії не лише здійснювати безперервне керування засобами ураження в реальному часі в Україні, а й створювати загрози для інших країн», — йдеться у повідомленні.

Серед компаній, проти яких застосовані санкції:

«Бюро 1440» – розробник, координатор і системний інтегратор проєкту «Рассвет»;

пов’язані із цією структурою «Лабс 1440» – спеціалізується на виробництві сонячних батарей для космічних апаратів;

«ФАБ Рассвєт» – займається розробкою, виробництвом та супроводом низькоорбітальних супутників зв’язку, абонентських терміналів;

білоруське підприємство «АероКосмічні прилади» – здійснює розробку та прототипування компонентів для аерокосмічних систем.

Окрім цього, санкції застосовані до «5С Групп», що постачає в РФ іноземне промислове обладнання та розробляє промислові комп’ютери під маркою RMatic. Один із них був поставлений підсанкційному виробнику систем РЕБ і дронів «Орлан» та використаний у дослідно-конструкторській роботі в інтересах «Бюро 1440», зазначили в ОП.

Також санкції накладені на «Виробниче об'єднання «Аквамаш» – спеціалізується на механічній обробці металевих виробів і виготовленні високоточних деталей; «Ел-Оптікс» – постачає, обслуговує та інтегрує оптичне, телекомунікаційне й лазерне обладнання, фотоніку та системи квантового зв'язку; «Елєсар-Групп» – постачає в РФ електронні компоненти та обладнання іноземного виробництва; «Малі космічні апарати» – спеціалізується на розробці космічної техніки та наземних засобів супутникового зв'язку.

«"Рассвет" – це спроба Росії створити власну низькоорбітальну супутникову систему та використовувати її у війні проти України й для створення загроз усьому світу. Проєкт залежить від іноземних технологій, обладнання та компонентів, тому ми б'ємо по цих ланцюгах уже на етапі розробки й закликаємо партнерів синхронізувати санкції», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Крім того, запроваджений черговий санкційний пакет проти тіньового флоту. До пакета увійшло 39 морських суден, що використовують прапори: Росії – 17, Барбадосу – 3, Ліберії – 3, Маршаллових Островів – 3, Панами – 3, Гонконгу – 2, Джибуті – 2, Багамських Островів – 1, Екваторіальної Гвінеї – 1, Зімбабве – 1, Камеруну – 1, Палау – 1, Сьєрра-Леоне – 1.

Вони забезпечують експорт російської нафти, нафтопродуктів, а також газового конденсату, що є найважливішим джерелом доходу бюджету держави-агресорки, який потім спрямовується на війну проти українців. Ці судна транспортують російські енергоносії до портів Китаю, Індії, Єгипту, Туреччини та інших країн. Лише одне з них – Vasily Dinkov – і лише за перше півріччя 2026 року здійснило 15 операцій із перевезення близько 726 тисяч тонн російської сирої нафти.

Частково судна вже перебувають під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, США, Канади, Швейцарії та Австралії. Україна передасть усю інформацію партнерам для повної синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

Відповідні укази про запровадження санкцій, №1072/2026 та №1073/2026, опубліковані на сайті ОП.

Про це йдеться на сайті Офіса президента.

Україна ввела санкції проти 91 російського судна.

ГУР оприлюднило дані про 20 суден тіньового флоту РФ.

Раніше Японія оголосила новий пакет економічних санкцій проти Російської Федерації — держави-агресора — у зв’язку з її агресією проти України. Обмеження, зокрема, стосуються 35 суден так званого тіньового флоту, які, за даними японської влади, перевозять російську нафту та допомагають обходити міжнародні санкції.

Кількість суден під російським прапором зросла більш ніж на третину з січня 2025 року до червня 2026-го. Це відбувається на тлі посилення міжнародного тиску та боротьби з так званим «тіньовим флотом», йдеться у дослідженні Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

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