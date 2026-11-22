Станом на 1 листопада 2026 року в Україні зібрали 46,9 млн тонн зернових і зернобобових культур. Це на 9,7%, або майже на 4,2 млн тонн більше, ніж за такий самий період торік. Найбільше зросли збори пшениці та ячменю, а врожай кукурудзи ще продовжують збирати.

За перші десять місяців 2026 року українські аграрії зібрали 46,9 млн тонн зернових і зернобобових культур. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року показник зріс на 9,7%, або на 4,16 млн тонн. Найбільшу частину врожаю традиційно становить пшениця. За десять місяців її зібрали 26,1 млн тонн. Це на 12% більше, ніж торік, або на 2,79 млн тонн.

Збір ячменю також помітно зріс. Аграрії зібрали 6,12 млн тонн цієї культури — на 15,7%, або на 830 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Держстат окремо навів дані щодо озимих і ярих культур. Урожай озимої пшениці збільшився на 12,2% і становив 25,38 млн тонн. Ярої пшениці зібрали 760 тисяч тонн — на 3,4% більше, ніж торік.

Щодо ячменю, то найбільше зросли збори озимого. Його зібрали 3,29 млн тонн — на 40,4% більше, ніж за десять місяців 2025 року. Водночас урожай ярого ячменю скоротився на 4% і становив 2,83 млн тонн.

Збір кукурудзи ще триває

Станом на 1 листопада аграрії зібрали 12,75 млн тонн кукурудзи. Це на 1,6% більше, ніж на ту саму дату торік. Водночас роботи на полях ще не завершили, тому остаточні показники можуть змінитися. Серед інших культур також є помітне зростання. Зокрема, озимого жита зібрали 326,6 тисячі тонн — на 56% більше, ніж торік. Урожай проса зріс на 67,1% і становив 87,4 тисячі тонн.

Збільшилися й збори гороху. За десять місяців 2026 року його зібрали 834,4 тисячі тонн. Це на 25,5% більше, ніж за відповідний період минулого року. Водночас не всі культури показали позитивну динаміку. Урожай вівса скоротився на 14,4% — до 335,2 тисячі тонн. Гречки зібрали на 15,5% менше, ніж торік, — 63,3 тисячі тонн.

Чому цього року зерна зібрали більше

Однією з головних причин зростання загального врожаю стала вища врожайність основних культур. Тобто з одного гектара землі аграрії отримували більше зерна, ніж торік. За даними Держстату, врожайність пшениці зросла з 45,7 до 50,6 центнера з гектара. Для ячменю показник збільшився з 38,4 до 43,8 центнера з гектара.

Помітне зростання зафіксували й для інших культур. Урожайність гороху підвищилася з 24,2 до 28,4 центнера з гектара, проса — з 19,1 до 24,9 центнера, а жита — з 33,2 до 38,7 центнера з гектара. Для кукурудзи приріст поки невеликий: з 59,2 до 60,1 центнера з гектара. Урожайність вівса також трохи зросла — з 28,5 до 29,1 центнера.

Щодо гречки, то попри менший загальний обсяг збору її врожайність збільшилася. Цього року з одного гектара в середньому отримували 14,2 центнера проти 13,4 центнера торік. Загалом середня врожайність зернових і зернобобових культур в Україні зросла до 50 центнерів з гектара. Для порівняння, за аналогічний період 2025 року цей показник становив 46,2 центнера.

Отже, станом на початок листопада Україна зібрала майже на 10% більше зернових і зернобобових, ніж роком раніше. Найбільший внесок у приріст зробили пшениця та ячмінь. Водночас збір кукурудзи ще триває, тож остаточні підсумки врожаю за 2026 рік будуть відомі пізніше. Такі дані 22 листопада оприлюднила Державна служба статистики України.

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