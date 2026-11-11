Україна знайшла спосіб обійти обмеження на використання Starshield над РФ – Fire Point

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Український виробник озброєння Fire Point закликав компанію SpaceX розширити покриття військової супутникової мережі Starshield за межі території України. У компанії наголосили, що використовують цю систему виключно для військових потреб.

"Якби у нас була можливість розширити ліцензії Starshield не лише на тимчасово окупованих територіях, а й трохи далі, наприклад, на 200-300 кілометрів, це могло б суттєво вплинути на те, як Україна протистоїть балістичним атакам РФ на цивільне населення", – заявила виданню генеральний директор Fire Point Ірина Терех.

Вона наголосила на тому, що Україна використовує систему Starshield лише для військових цілей. Ліцензію на її використання видає та контролює Міністерство оборони України. Вона функціонує подібно до сертифіката кінцевого користувача, який гарантує державний нагляд.



Терех пояснила, що обмеження використання Starshield лише над тимчасово окупованими територіями України хоч і допомагає Києву, але не вирішує головної проблеми – полювання на цілі на території РФ. Оскільки саме з цих регіонів ворог запускає більшість своїх балістичних ракет.

"Важливо розуміти, що життя сотень і тисяч українців насправді залежить від одного політичного рішення, яке не сильно зашкодить адміністрації США", – наголосила Терех.

Вона повідомила, що компанія Fire Point вже знайшла обхідний шлях для того, щоб протидіяти американським обмеженням на використання Україною Starshield. Однак, додає, це рішення забезпечує лише 15-20 відсотків можливостей Starshield. Про який саме обхідний шлях йдеться – Терех не повідомила:



"Ми намагаємося вичавити максимум із цього обхідного шляху. Але він не може замінити ані за ціною, ані за масштабованістю Starshield як повноцінну альтернативу".

Також Терех прокоментувала створення Україною балістичної ракети FP-7 з дальністю польоту до 250 км. За словами Терех, ця ракета вже пройшла перші бойові випробування.

"Ми здійснили наш перший запуск з поля бою. Ми зібрали дуже багато корисних даних. Ми виконали деякі оновлення, і ми готуємося до наступного. І я думаю, що це буде завершальна частина програми випробувань, і тоді ми будемо готові підписати контракт і розпочати серійне виробництво", – сказала Терех.

Що стосується балістичної ракети FP-9, дальність польоту якої становить до 850 км, то, за словами Терех, перше її бойове випробування має пройти вже до кінця цього року.

Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на генерального директора компанії.



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