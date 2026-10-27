Українець, який прославився в Росії: чим відомий блогер Ігор Синяк

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Епатажний блогер Ігор Синяк став відомим завдяки участі в російських телевізійних шоу та розвитку музичної кар’єри. Він родом із Краматорська, а впродовж своєї діяльності неодноразово спілкувався українською мовою та навіть виконував нею пісні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії блогер виїхав із РФ до Франції. Нині він продовжує розвивати там свою кар’єру в соціальних мережах.

Цікаво, що блогер відомий гучними скандалами, через які неодноразово наривався на критику у соцмережах. Наприклад, нещодавно племінник рудого з гурту "Іванушкі International" Сергій Григор’єв-Аполлонов та Ігор Синяк переспівали "Одну калину" Софії Ротару.

Хто такий Ігор Синяк

Блогер народився у Краматорську, але ще у дитинстві переїхав разом із батьками до Росії. Велику славу він здобув участю у телешоу РФ та музичною кар’єрою. До речі, Ігор досі має громадянство та паспорт держави-агресора.

У 2022 році після початку повномасштабної війни Ігор виїхав із Росії та наразі мешкає у Парижі. Однак блогер не розірвав контракти із зірками РФ та тривалий час замовчував агресію окупантів проти України.

Епатажні образи

Синяк відомий своїми яскравими аутфітами, в яких з’являється на публіці. Він виходить у світ у жіночих сукнях та аксесуарах, з макіяжем та довгим волоссям. Також Ігор часто ділиться у мережі купівлею брендових речей – прикраси та сумки Chanel, Louis Vuitton та інші.

Крім цього, Синяк розвиває музичну кар’єру і активно випускає пісні та кліпи, а також виступає перед публікою.

Позиція у війні

Синяк довго замовчував війну і пояснював це побоюванням щодо російського законодавства. За його словами, він не готовий публічно підтримати Україну і називати вторгнення "війною", оскільки боїться кримінального переслідування у РФ. Втім, лише згодом Ігор назвав це все "п*здецем".

Зруйнований дім у Краматорську

У липні 2026 року Синяк повідомив, що внаслідок ракетного удару зруйновано його будинок у Краматорську, який належав батькам блогера. Мама та тато Ігоря не постраждали, оскільки під час атаки були за межами України.

"Буквально годину тому ракета влучила в будинок моїх батьків в Україні. Від будинку практично нічого не залишилося. Мої батьки в порядку, вони не в Україні. Хай буде проклята ця клята війна", – розповідав Синяк у соцмережі.

Тоді матір блогера записала відео, в якому зі сльозами на очах повідомила про втрату єдиної нерухомості.

"Тепер ми офіційно безхатченки. Навіть нічого не лишилося. Навіть фотографій. В мене немає слів. Як шкода", – заявила жінка.

Синяк заговорив українською

Нещодавно блогер раптово процитував на камеру легендарне привітання ведучої "Ревізора": "Вітаємо вас друзі і вам вороги привіт". Після цього далі він говорив російською.

Скандал з "Одною калиною"

Користувачі мережі обурились нещодавньою витівкою блогера. Так, племінник рудого з гурту "Іванушкі International" Сергій Григор’єв-Аполлонов та Ігор Синяк заспівали пісню "Одна калина", яку виконувала Софія Ротару.

Вони не переклали хіт і виконали його українською мовою. Присутні у залі підспівували блогерам та аплодували.

На це швидко відреагував український продюсер Руслан Квінта. Композитор звинуватив дует у спаплюженні пісні. За його словами, він не давав жодних дозволів на публічне виконання.

Згодом Сергій Григор’єв-Аполлонов відповів Квінті. На думку блогера, у Німеччині кавери ліцензуються через організацію GEMA, тому окремий дозвіл автора не потрібен — організатори сплачують відрахування, і гроші йдуть правовласнику. До того ж він додав, що хоче, щоб хороші пісні, такі як "Одна калина", продовжували звучати по всьому світу.

Пограбування у Парижі

На початку 2026 року квартиру Синяка у Парижі пограбували. Двоє зловмисників виламали двері та увірвалися до житла. Як розповідав блогер, все було сплановано, оскільки нападники знали, де саме зберігаються цінні речі.

До того ж Ігор заявляв, що нібито один із бандитів тримав ніж біля його горла, поки інший забирав сумки та ювелірні вироби.

"Двоє озброєних темношкірих хлопців вдерлися вночі до мене додому. Вони буквально за пару секунд виламали двері й влетіли у квартиру. Один з них тримав ніж біля мого горла, поки другий виносив все з квартири. Пограбування 100% було скоєно за наводкою, тому що грабіжники знали, в якій кімнаті є сумки і ювелірні вироби", – розповідав Синяк.

Про це йдеться в матеріалі видання "Фокус".

Нагадаємо, що Російські блогери виконали хіт Ротару, композитор пісні вимагає пояснень.

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