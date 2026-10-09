Українська делегація прибула на переговори до США

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Українська переговорна делегація прибула 9 жовтня до США для зустрічі з американськими посадовцями задля підготовки до майбутніх тристоронніх переговорів у форматі Україна-США-рф.

Зустріч у Маямі за участю представників американського керівництва спрямована на обговорення нових ініціатив для врегулювання війни, спричиненого агресією рф. До складу української делегації увійшли високопосадовці та дипломати, зокрема Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця та Давид Арахамія.

Раніше українська сторона неоднократно наголошувала на готовності до різних форматів перемир'я, зокрема по лінії зіткнення та у супутніх секторах на кшталт енергетики та Чорного моря.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер можуть до кінця жовтня знову приїхати до Москви для переговорів із Володимиром Путіним щодо завершення війни проти України. Перед цим, 9 жовтня, американські представники зустрінуться в Маямі з українською делегацією та європейськими партнерами, щоб обговорити нові пропозиції щодо виходу з дипломатичного глухого кута.

Раніше у Нью-Йорку посланець Путіна зустрівся з Віткоффом і Кушнером.

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