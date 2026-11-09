Українська делегація вилетіла до Абу-Дабі для участі у тристоронніх переговорах

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Українська делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров, зазначивши, що головними пріоритетами української сторони є досягнення довготривалого та стійкого миру, забезпечення гарантованої безпеки та створення реальних можливостей для повоєнного відновлення держави.

Паралельно українські представники проведуть окремі координаційні зустрічі для узгодження позицій із європейськими союзниками — делегатами країн формату Е4 (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія), а також представниками НАТО і Європейської комісії. Умєров наголосив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського вживаються всі заходи для забезпечення повноцінної участі Європи у дипломатичному процесі, та висловив вдячність ОАЕ за надання переговорного майданчика.

Джерело: Рустем Умєров у телеграмі.

Робочі переговори між Україною та Росією заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі за посередництва США. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа, сторони мають обговорити післявоєнну безпеку, деескалацію та гуманітарні питання.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

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