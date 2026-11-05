Українська єЧерга може запрацювати на кордоні зі Словаччиною

Україна та Словаччина домовилися про підготовку до запуску української системи «єЧерга» на словацькому боці кордону. Країни підписали лист про наміри, який передбачає спільну роботу над електронною чергою та покращенням руху транспорту через пункти пропуску. Словаччина стала першою країною, з якою Україна офіційно закріпила такі домовленості.

Документ підписали під час міжурядових консультацій за участю прем’єр-міністрів України Сергія Корецького та Словаччини Роберта Фіцо. Від України підпис під листом поставив перший заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач. Словацьку сторону представляла державна секретарка Офісу віцепрем’єр-міністра Алена Сабелова.

Домовленість передбачає, що українська система електронної черги може працювати не лише на українському, а й на словацькому боці кордону. Це має допомогти краще координувати рух вантажівок і зробити перетин кордону більш передбачуваним для перевізників.

Як працюватиме співпраця

«єЧерга» дає змогу водіям вантажівок заздалегідь зареєструватися для перетину кордону та очікувати на свою чергу відповідно до визначеного часу. Завдяки цьому перевізникам не потрібно годинами стояти в загальній фізичній черзі перед пунктом пропуску. Якщо систему узгодять з обох боків кордону, транспортні потоки можна буде організовувати спільно. Це має полегшити планування міжнародних перевезень, зменшити час очікування та допомогти уникати скупчення вантажівок біля пунктів пропуску.

За словами Сергія Деркача, електронна черга вже є одним із дієвих інструментів організації міжнародних перевезень. Вона дає перевізникам можливість планувати час перетину кордону та скорочувати очікування перед пунктами пропуску. Крім запуску «єЧерги», Україна та Словаччина планують обмінюватися досвідом цифровізації прикордонних процедур. Також країни хочуть разом працювати над збільшенням пропускної спроможності пунктів пропуску та модернізацією прикордонної інфраструктури.

Ще один напрям співпраці — пошук фінансування для спільних проєктів. Ідеться про можливість залучати кошти на розвиток прикордонної інфраструктури та впровадження нових цифрових рішень.

Коли «єЧерга» запрацює у Словаччині

Підписаний документ поки не означає, що система вже готова до роботи на словацькому боці кордону. Це лише перший крок до її впровадження. Наступним етапом стане оцінка технічних можливостей запуску «єЧерги» у Словаччині. Після цього сторони мають підготувати окрему міждержавну угоду, яка визначить умови та порядок співпраці.

Точну дату запуску системи наразі не називають. Вона залежатиме від результатів технічної оцінки та подальших домовленостей між Україною і Словаччиною. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

30 жовтня перед пунктом пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні накопичилися автомобілі, які очікують на виїзд з України.

Україна обговорює з Польщею та Словаччиною можливість перенесення митного контролю далі від українського кордону — на територію цих країн. Такий крок розглядають через російські атаки безпілотників на вантажівки із зерном, які очікують у чергах на пунктах пропуску.

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