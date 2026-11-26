0:00 / 0:00

Українська оборонна компанія HIMERA, яка розробляє захищені від засобів радіоелектронної боротьби системи зв’язку, залучила $5 млн інвестицій. Фінансування спрямують на розроблення нових продуктів, розвиток технологій захищеного зв’язку та масштабування рішень для Сил оборони України.

Інвестиційний раунд очолив скандинавський фонд Gardar. До фінансування також долучилися чинні інвестори HIMERA — Varangians, Bulava та Green Flag VC. Крім того, компанія залучила двох нових партнерів — Superangel і Next Front Ventures.

Кошти планують використати для розвитку систем захищеного зв’язку, створення нових продуктів і розширення виробничих та технологічних можливостей компанії. Це має допомогти забезпечити потреби українського війська.

Ще одним важливим напрямом стане розширення присутності HIMERA на міжнародному ринку.

Співзасновник і генеральний директор компанії Міша Рудомінський зазначив, що нове фінансування дасть змогу прискорити розвиток технологій, які допомагають українським військовим виконувати бойові завдання.

HIMERA була заснована у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Компанія спеціалізується на розробленні та виробництві тактичних радіостанцій, ретрансляторів і програмного забезпечення для управління системами зв’язку.

Її технології призначені для роботи в умовах застосування засобів радіоелектронної боротьби.

У 2024 році HIMERA вийшла на міжнародний ринок і розпочала постачання радіостанцій до США.

У грудні 2025 року компанія вже залучала понад $2,5 млн інвестицій. Одним із тодішніх пріоритетів було розширення команди, зокрема наймання IT-фахівців.

Про це повідомляє видання DOU, якому представники компанії розповіли про залучення коштів.

До цього українська компанія Himera спільно з данською GomSpace вивела на орбіту OBRIA NANO — перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі супутникового зв’язку. Його експлуатація вже розпочалася.

Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з фінськими компаніями ICEYE та Nokia у сфері космічних технологій. Сторони підписали лист про наміри щодо можливого створення захищеної системи супутникового зв’язку, яка перебуватиме під контролем української держави.

Сили оборони України мають можливість спостерігати за переміщеннями російських військ фактично в режимі реального часу, використовуючи супутники компанії ICEYE.

Міноборони України повідомило, що підписало меморандум з одним із світових лідерів у галузі супутникових технологій фінською компаніє ICEYE для поглиблення співпраці у сфері космічної розвідки.

Читай нас у