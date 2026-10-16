Українська співачка Міла Нітіч розповіла про наслідки препаратів для схуднення

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Українська співачка Міла Нітіч розповіла про наслідки використання препаратів для зниження ваги. За допомогою ін’єкцій лікарських засобів, які застосовують для лікування діабету, артистка схудла на 12 кг.

Однак після завершення курсу у співачки виникли серйозні проблеми зі здоров’ям. Міла Нітіч поділилася досвідом використання цих препаратів і розповіла про їхні наслідки.

За словами Міли Нітіч, вона робила уколи препарату Мунджаро, який призначений для лікування цукрового діабету. Також вона пригадала про інʼєкції «Оземпіку» та зізналася, що мала переддіабетний стан. Тож схуднення на понад 10 кг виявилося побічним ефектом ліків. «Я була на порозі діабету другого типу», – сказала артистка.

Зрештою, за рекомендацією лікаря Міла Нітіч припинила робити уколи, після чого втрачена вага повернулася. «Я у відкаті. Плюс п’ять кілограм. Я підключила уколи не тому, що я хотіла схуднути, а тому, що була інсулінорезистентність. Схуднення було побічне. Це коли у тебе постійні стрибки цукру в крові, це переддіабетний стан. Я була на порозі діабету другого типу. Після того, як ти припиняєш колоти препарат, минає пару місяців, і в тебе йде жахливий відкат», – поділилася співачка.

Після того, як Міла Нітіч відмовилася від препаратів, її стан погіршився. У неї почалися проблеми з роботою органів, а також зі шлунком. «У мене було дуже багато різних симптомів після відміни препарату. У мене були проблеми з органами, але найбільше вдарило по шлунково-кишковому тракту. Зараз я в періоді відкату, бо ми приводили в порядок моє здоров’я. У мене не засвоювався білок, у мене дуже погано почала вироблятися інсулінова кислота», – пояснила зірка.

Водночас співачка зазначила, що й під час уколів вона також почувалася погано. «Останній місяць, коли я колола, був такий стан, коли ти прокидаєшся і не хочеш жити. Тобі так погано, тіло болить, нічого не тішить. Я звернулась до лікаря, здала аналізи, почула, що все прекрасно, але треба припиняти колоти, бо далі буде гірше», – пригадала Нітіч.

Цим артистка поділилася в інтервʼю Славі Дьоміну.

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