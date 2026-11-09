Українська супутникова мережа зв’язку може запрацювати за 2–3 роки

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Розгортання незалежної української супутникової мережі зв’язку може тривати щонайменше 2–3 роки.

Про це заявив віцепрезидент компанії HIMERA з напрямку супутникових технологій Дмитро Хмара.

За його словами, у світі подібні проєкти зазвичай реалізують протягом 5–7 років, однак компанія розраховує на швидші темпи. Серед основних труднощів — необхідність великої кількості компонентів для супутників і нестача виробничих потужностей для виготовлення терміналів зв’язку.

27 жовтня HIMERA спільно з данською компанією GomSpace вивела на орбіту перший тестовий супутник OBRIA NANO. Він уже розпочав роботу та стане частиною майбутньої української мережі.

Джерело: Defence Express

Українська компанія Himera спільно з данською GomSpace вивела на орбіту OBRIA NANO — перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі супутникового зв’язку. Його експлуатація вже розпочалася.

Міністерство оборони України домовилося про співпрацю з фінськими компаніями ICEYE та Nokia у сфері космічних технологій. Сторони підписали лист про наміри щодо можливого створення захищеної системи супутникового зв’язку, яка перебуватиме під контролем української держави.

Сили оборони України мають можливість спостерігати за переміщеннями російських військ фактично в режимі реального часу, використовуючи супутники компанії ICEYE.

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