Українські FPV-дрони Колібрі оснастили модулем штучного інтелекту

0:00 / 0:00

Українська оборонна компанія TAF Industries у партнерстві з естонсько-українською DOD Solution завершила інтеграцію модуля AURA AI на основі штучного інтелекту у FPV-дрони «Колібрі 10” Advance». Модуль побудовано на базі одноплатного комп'ютера власної розробки DOD Solution.

Безпілотники вже пройшли успішні бойові випробування у підрозділах 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та 3-ї окремої штурмової бригади, а також стали доступними для замовлення на майданчику Brave1 Market.

Система AURA AI забезпечує автоматичне виявлення, розпізнавання, захоплення та супровід як статичних, так і рухомих цілей. Після підтвердження команди про атаку оператором, безпілотник виконує автодонаведення на об'єкт, що дозволяє вражати цілі в умовах активного придушення засобами РЕБ, відсутності сигналів GPS або втрати зв'язку. Product Owner напряму FPV-дронів компанії TAF Industries Андрій Атаманенко підкреслив: «Ця функція насамперед допомагає пілотам побачити всі потенційні загрози та обʼєкти для ураження, обводячи їх прямокутником. По суті, ШІ-модуль підсвічує цілі, які пілот міг не помітити. Також його перевагою є розпізнавання різних класів транспортних засобів, що знімає з пілота зайве когнітивне навантаження».

Про це повідомила TAF Industries.

Раніше Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах дистанційно керований бойовий модуль ШаБля МК19(М). Він має автоматичний гранатомет МК19 калібру 40 мм.

Нещодавно Агенція оборонних закупівель ДОТ повністю законтрактувала потребу Сил оборони України у тактичних навушниках на 2026 рік. Загалом закупили 40 тисяч одиниць спорядження.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерства оборони Українизаконтрактувала постачання 99,5% доведеної потреби Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту в зимовому одязі й спорядженні на сезон 2026–2027 років.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України (ЗСУ) мобільні майстерні «Небокрай». Система призначена для ремонту й обслуговування дронів.

Читай нас у