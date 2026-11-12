Українські митники знайшли понад 550 двигунів для FPV-дронів у посилках до Польщі

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Українські митники під час перевірки міжнародних експрес-відправлень, які прямували до Польщі, виявили сім посилок із 551 безколекторним двигуном для FPV-дронів. Усі відправлення проходили митний контроль перед пересиланням за кордон. У них знайшли комплектуючі, призначені для безпілотників.

Виявлена продукція має ознаки товарів військового призначення, передбачених позицією "ML10" відповідного контрольного списку.

Йдеться про перелік товарів військового призначення, міжнародне переміщення яких підлягає державному контролю та затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1807.

Згідно із законодавством, вивезення товарів із цього переліку за межі митної території України дозволяється лише за наявності відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України. Однак відправник не надав такого документа на виявлену партію двигунів.

За переміщення товарів, що підлягають державному експортному контролю, без відповідного дозволу передбачена кримінальна відповідальність за статтею 333 Кримінального кодексу України. Про виявлене порушення митниця повідомила Управління СБУ у Львівській області.

Про це повідомляє Державна митна служба.

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