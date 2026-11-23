0:00 / 0:00

Українські полярники та моряки розгорнули в Антарктиці дві копії історичного «Прапора Незалежності», який 24 серпня 1991 року внесли до сесійної зали Верховної Ради України.

Прапори підняли біля станції «Академік Вернадський» та на борту українського криголама «Ноосфера». Символічну акцію провели з нагоди Дня Гідності та Свободи, який відзначають 21 листопада.

Один зі стягів розгорнули біля української антарктичної станції «Академік Вернадський», а другий – на борту науково-дослідного криголама «Ноосфера».

Обидві копії повністю відтворюють історичний прапор завдовжки 7 метрів 34 сантиметри, який став одним із символів відновлення незалежності України.

Саме цей синьо-жовтий стяг внесли до парламенту 24 серпня 1991 року, коли народні депутати ухвалили Акт проголошення незалежності України. Відтоді він став важливим символом української державності.

Розгорнувши копії прапора за тисячі кілометрів від Батьківщини, українські науковці та моряки долучилися до відзначення Дня Гідності та Свободи, який присвячений подіям Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Українська станція «Академік Вернадський» розташована на острові Галіндез поблизу Антарктичного півострова. Вона працює під українським прапором із 1996 року, коли Велика Британія передала станцію Україні.

Криголам «Ноосфера» забезпечує проведення українських антарктичних експедицій, доставляє дослідників, обладнання та необхідні вантажі, а також використовується для наукових досліджень у Південному океані.

Про це повідомляється із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розглядається як важлива складова державної присутності та захисту національних інтересів.

Біля станції Академік Вернадський зафіксували рідкісне атмосферне явище: небо переливалося всіма кольорами.

Читай нас у