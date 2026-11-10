Українські школярі вибороли п’ять срібних медалей на міжнародній олімпіаді з астрономії

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Збірна України здобула п’ять срібних медалей на Міжнародній молодіжній олімпіаді з астрономії та астрофізики (IOAA-Jr), яка відбулася в Таїланді. У командному заліку українці посіли дев’яте місце серед представників 24 країн.

У змаганнях взяли участь майже 100 школярів. Усі п’ятеро українських учасників здобули нагороди.

Медалі вибороли:

Святослав Андрейко та Владислав Літинський — учні Львівського фізико-математичного ліцею.

Владислава Катречко та Марія Ніколаєва — представниці Харківського фізико-математичного ліцею №27.

Кірілл Хасанов — учень Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка.

Учасників збірної відібрали за результатами всеукраїнського відбору Малої академії наук України.

Олімпіада передбачала три етапи: теоретичне розв’язування задач з астрономії та астрофізики, а також практичні спостереження за небом удень і вночі.

Джерело: Мала академія наук України.

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