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Заклади вищої освіти в Україні можуть перенести початок зимових канікул на раніший термін через складну ситуацію в енергетичній системі. Такі рішення університети ухвалюватимуть самостійно, зважаючи на можливість забезпечити безпечні умови для навчання.

Про це в інтерв’ю повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

За його словами, якщо університет не може гарантувати студентам належні та безпечні умови навчання, одним із можливих варіантів може стати перенесення канікул. Водночас закладам потрібно буде скоригувати освітній процес, щоб студенти встигли виконати навчальну програму.

Зокрема, практичні заняття, для яких необхідне спеціальне обладнання, можна перенести на період, коли воно знову буде доступним. Теоретичні матеріали натомість можуть надати студентам для самостійного опрацювання.

Трофименко також наголосив, що університети мають завчасно інформувати студентів про графік сесії та терміни виконання навчальних завдань.

Окремо заступник міністра звернув увагу на студентів, які проживають у гуртожитках. Перенесення канікул не означає, що вони автоматично повинні залишити місце проживання. Тому університети мають подбати про безпечні умови для тих, хто не має можливості виїхати на цей період.

Джерело: РБК-Україна

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