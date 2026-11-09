Українські військові посилюють позиції Києва перед переговорами – Зеленський

9 листопада під час засідання ставки головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та позиції українських військових.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що успіхи ЗСУ допомагають Україні зміцнювати свої позиції на переговорах. За його словами, кожне виконане бойове завдання та успішна оборонна операція, яка дає результат, посилюють державу.

Глава держави також повідомив, що останніми днями українські військові демонструють рекордні результати зі знищення російських окупантів. Росія зазнає найбільших втрат на фронті як за добовими, так і за тижневими показниками. Крім того, Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах на великій відстані.

Зеленський наголосив, що Україна дає відсіч російській агресії та показує, що війну необхідно завершувати. За його словами, Росія сама може припинити бойові дії, і Сполучені Штати мають переконувати її зробити це.