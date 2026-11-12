Український молочний ринок опинився під тиском імпорту: польські сири та масло посилюють конкуренцію

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У жовтні 2026 року експорт молочної продукції з України сповільнився, тоді як імпорт знову почав зростати. Особливо відчутною для вітчизняних виробників стала конкуренція з боку польських сирів і вершкового масла. Імпортна продукція посилює позиції на внутрішньому ринку, витісняє українські товари з торговельних мереж і стримує зростання цін.

У жовтні 2026 року Україна експортувала 10,56 тис. тонн молочної продукції на загальну суму 29,86 млн доларів.

Найбільшу частку в структурі експорту становили:

молоко та згущені вершки — 31%;

сири — 27%;

вершкове масло — 12%;

молочна сироватка — 8%.

Серед країн Європейського Союзу основними ринками збуту української молочної продукції залишаються Польща, Литва, Болгарія та Нідерланди.

Водночас реалізація вершкового масла на європейському ринку залишається економічно невигідною для українських виробників.

На тлі сповільнення експорту Україна почала збільшувати закупівлі молочних продуктів за кордоном. У жовтні обсяг імпорту становив 8,24 тис. тонн, що на 6% більше, ніж у вересні.

Найбільший тиск на українських виробників спостерігається в сегменті сирів. Польська продукція має сильні позиції на внутрішньому ринку та конкурує з вітчизняними виробниками як за ціною, так і за представленістю на полицях торговельних мереж.

Зростання імпорту обмежує можливості українських молочних компаній підвищувати ціни на власну продукцію. Таким чином, посилення конкуренції з іноземними постачальниками стає додатковим викликом для вітчизняної молочної галузі.

Про це свідчать дані Асоціації виробників молока (АВМ).

Нагадаємо, під час перевірки зразків оливкової олії та сирів із Нідерландів і Польщі виявили продукцію, склад якої не відповідає заявленому на етикетці. Зокрема, в одному зразку олії не знайшли оливкового жиру, а в польському сирі «Do Pizzy» виявили значну кількість замінників молочного жиру.

Нагадаємо, у липні–травні 2025–2026 маркетингового року Іспанія вийшла на перше місце серед покупців української соняшникової олії, випередивши Індію. Таким чином, іспанський ринок став ключовим напрямком експорту одного з головних українських аграрних продуктів у зазначений період.

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