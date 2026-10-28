Український шинний завод ROSAVA Premiorri відновив роботу після капітального ремонту

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Єдиний український шинний завод ROSAVA Premiorri, розташований у Білій Церкві Київської області, відновив виробництво після весняного призупинення та капітального ремонту обладнання. Підприємство вже випускає нові шини, які почали надходити до торговельних мереж.

На підприємстві продемонстрували шини з маркуванням дати виробництва 43-го тижня 2026 року — 4326 і 4328. Це свідчить про відновлення випуску продукції після перерви.

Білоцерківський шинний завод «Росава», розташований приблизно за 74 км від Києва, працює з 1972 року. Його виробничі потужності дозволяли випускати до 6 млн шин на рік.

Підприємство виробляє шини під брендами Rosava та Premiorri й залишається єдиним українським виробником шин із повним циклом виробництва.

Протягом багатьох років завод входив до фінансово-промислової групи «Фінанси і Кредит», пов’язаної з Костянтином Жеваго. Із 2015 року виробничі потужності підприємства орендує ТОВ «Преміорі», яке пов’язують із депутатом Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Леонідом Глиняним.

У травні 2023 року Костянтин Жеваго в інтерв’ю Forbes Ukraine підтверджував, що зберігає вплив на завод через змішаний менеджмент і кредиторів. Тоді він заявив: «Врешті-решт якось розберемося, і далі, сподіваюся, буде розвиватися».

4 грудня 2018 року Господарський суд Київської області визнав ПрАТ «Росава» банкрутом і відкрив ліквідаційну процедуру. За даними судового реєстру, активи підприємства розділили на три частини, а борги, майно та інші зобов’язання на суму близько 21 млрд грн відійшли до Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ці процеси були пов’язані з ліквідацією банку Костянтина Жеваго «Фінанси і Кредит» у 2015 році. Майно заводу, яке у 2018 році оцінювали приблизно у 400 млн доларів, перебувало в заставі пов’язаного з підприємством банку.

Навколо активів «Росави» протягом кількох років тривала судова боротьба. У 2020 році ліквідатор підприємства повторно уклав договір оренди частини заводського майна з ТОВ «Преміорі».

До 2020 року власником ТОВ «Преміорі» була британська компанія Premiorri LTD. Із 2015 року вона надавала право виготовляти шини під торговою маркою Premiorri двом компаніям — власній дочірній структурі ТОВ «Преміорі» та ПрАТ «Росава». При цьому виробництво здійснювалося з використанням потужностей «Росави».

У лютому 2021 року 80% ТОВ «Преміорі» перейшли до Леоніда Глиняного, який став бенефіціаром і директором компанії.

У листопаді 2024 року Глиняний придбав на аукціоні Prozorro нерухоме та рухоме майно «Росави» за 950 млн грн.

Водночас земельні ділянки під заводом залишилися окремим активом. Національний банк України тричі намагався продати їх на аукціонах, однак торги не відбулися. Вартість лота знизили з 1,44 млрд грн на першому аукціоні до 868 млн грн на третьому, який відбувся в березні 2025 року.

Відновлення виробництва ROSAVA Premiorri означає повернення до роботи єдиного в Україні шинного підприємства з повним циклом виробництва. Завод уже випускає нову продукцію, яка поступово надходить у продаж.

Про відновлення роботи заводу повідомляє AutoConsulting.

Нагадаємо, унаслідок чергового російського обстрілу повністю знищено виробничу фабрику українського бренду жіночого одягу Helena.Mikhnich. Про втрату виробництва повідомили словами: «Фабрики більше немає».

Також РФ під час атаки на Київ знищила офіс українського бренду Nika Zemlyanikina.

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