Український виробник дронів обговорив із Чехією спільне виробництво

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Українська оборонна компанія TAF Industries обговорила з представниками Чехії закупівлю українських дронів і можливе створення спільного підприємства на чеській території.

Про це повідомив CEO компанії Володимир Зіновський за підсумками виставки Future Forces у Празі.

«Коли ми розповіли про можливість створення спільного підприємства на території Чехії, це також викликало значну зацікавленість. Тож плануємо розвивати цей напрям», — зазначив він.

Також компанія разом із німецьким партнером готується до виробництва розвідувальних дронів і дронів-перехоплювачів, однак очікує на експортний дозвіл. Крім того, TAF Industries працює над проєктом у Данії з виробництва дронів-камікадзе.

Джерело: Укрінформ.

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