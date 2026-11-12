Українці мають платити за розподіл газу навіть без споживання: як нараховуються платежі

0:00 / 0:00

Навіть якщо споживач не використовує природний газ, плата за його розподіл продовжує нараховуватися. Розмір платежу залежить від замовленої потужності та призначення використання газу.

Щоб повністю припинити нарахування, споживачеві необхідно розірвати договір із оператором газорозподільної мережі.

Плата за розподіл природного газу залишається обов'язковою за таких умов:

об'єкт нерухомості залишається підключеним до газорозподільної мережі;

газопостачання тимчасово припинене;

газове обладнання опломбоване;

договір на розподіл природного газу залишається чинним.

Таким чином, сам факт відсутності споживання газу або тимчасового припинення його постачання не звільняє від оплати послуги розподілу.

Розмір платежу визначають на основі обсягу споживання природного газу протягом попереднього газового року — з 1 жовтня до 30 вересня.

Якщо споживання було нульовим або не досягало встановленого мінімального рівня, застосовується мінімальна річна замовлена потужність. Її величина залежить від призначення використання газу:

39 куб. м на рік — якщо газ використовується виключно для приготування їжі;

126 куб. м на рік — для приготування їжі та підігріву води;

314 куб. м на рік — для комплексного використання газу, зокрема опалення, а також для непобутових споживачів.

Якщо газопостачання до всього об'єкта побутового споживача припинене, мінімальна річна замовлена потужність становить 39 куб. м.

Річну вартість послуги розподілу газу ділять на 12 рівних частин. Саме їх споживач сплачує щомісяця.

Для повного припинення нарахувань потрібно розірвати договір розподілу природного газу. Для цього власник об'єкта або його уповноважений представник має подати відповідну заяву до Центру обслуговування клієнтів «Газмережі» у своєму регіоні.

Важливо врахувати, що плату нараховують за весь календарний місяць, у якому було розірвано договір.

Перед поданням заяви споживачам рекомендують звернутися до регіональної філії та уточнити:

процедуру розірвання договору;

технічні умови від'єднання від газорозподільної мережі;

умови та порядок подальшого відновлення розподілу газу;

вартість відповідних робіт.

У деяких випадках сплачувати мінімальну плату за розподіл газу може бути вигідніше, ніж згодом оплачувати повторне підключення до мережі.

Про це повідомили у компанії «Газмережі».

Нагадаємо, ф'ючерсна ціна природного газу на нідерландському хабі Title Transfer Facility, який є орієнтиром для європейського ринку, у середу зросла на 2,7% — до 87 євро за мегават-годину. Станом на 9:30 за амстердамським часом контракт на найближчий місяць коштував 96,85 долара за МВт·год.

Читай нас у