Українці нагадали Трампу, як допомагали США в Іраку ціною життів 18 побратимів

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На тлі заяв Дональда Трампа про те, що Україна нібито нічого не дала Сполученим Штатам, українці нагадали про участь українських військових в операції в Іраку, де загинули 18 українських захисників.

Військовий та громадський діяч Віталій Овчаренко опублікував імена загиблих, наголосивши, що за допомогою України США стояли людські життя та родини, які втратили своїх близьких.

Серед загиблих — Юрій Койдан, Сергій Суслов, Олексій Бондаренко, Руслан Андрощук, Костянтин Міхалев, Ярослав Злочевський та інші українські військовослужбовці.

«Їхні життя — це не “нічого”», — наголосив Овчаренко.

Джерело: Віталій Овчаренко, Facebook

Сенатор-республіканець Том Тілліс заявив, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює президентом США Дональдом Трампом, відвертаючи американську підтримку від України. Він також розкритикував можливе пом’якшення санкцій проти Росії та закликав з’ясувати, хто блокує постачання Україні ракет Patriot від третіх країн.

Під час переговорів в Осло зять президента США Джаред Кушнер, який долучився до зустрічі у форматі відеозв’язку, знову закликав Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

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