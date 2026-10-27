Українці отримуватимуть грошову винагороду за економію електроенергії в пікові години

0:00 / 0:00

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, який передбачає впровадження європейських механізмів управління попитом. Нові правила дадуть змогу як промисловим, так і побутовим споживачам отримувати фінансове заохочення за свідоме перенесення використання потужних електроприладів та виробничих процесів з годин максимального навантаження на мережу.

Координацію процесу здійснюватимуть агрегатори — спеціальні учасники ринку, які об'єднуватимуть спроможності окремих домогосподарств і підприємств. Для участі у програмі споживачам не потрібно змінювати поточного постачальника, проте необхідно додатково укласти угоду з агрегатором щодо управління попитом.

Ініціатива розроблена в межах гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу, а відповідний проєкт постанови незабаром опублікують на сайті регулятора для проведення публічних обговорень.

Джерело: НКРЕКП.

Російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичному та нафтогазовому секторах України, передусім у прифронтових і прикордонних регіонах. 26 жовтня зафіксовано нові відключення електроенергії у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Уранці 25 жовтня частина Києва залишилася без електроенергії через аварію в мережі. Знеструмлення зачепило Голосіївський, Солом’янський і Шевченківський райони столиці.

У Київській області скасували екстрені відключення електроенергії, які запровадили за розпорядженням НЕК «Укренерго». Рішення ухвалили після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Читай нас у