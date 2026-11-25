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Українці, які перебувають за кордоном або повернулися в Україну та вже здобули повну загальну середню освіту чи завершують її у 2026/2027 навчальному році, можуть підготуватися до НМТ на нульовому курсі в межах програми «Зимовий вступ». До неї вже долучилися 94 заклади вищої освіти, повідомило Міністерство освіти і науки України.

Навчання триває від трьох до шести місяців і передбачає підготовку з чотирьох предметів — української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір, причому в частині університетів доступний дистанційний формат.

Перелік університетів-учасників оприлюднено на офіційному сайті МОН, а на сторінці обраного вишу в розділі «Зимовий вступ» абітурієнтам потрібно перевірити строки набору, доступність дистанційного навчання, графік занять із урахуванням часового поясу та умови зарахування. Якщо документ про освіту видано за кордоном, перед поданням електронної заяви необхідно звернутися до приймальної комісії, щоб уточнити вимоги до перекладу, засвідчення копій чи довідки з поточного місця навчання, адже такі документи перевіряє комісія або Національний інформаційний центр академічної мобільності. Заяву заповнюють онлайн на сайті університету, а мотиваційний лист і додатки надсилають на вказану ним електронну адресу, після чого приймальна комісія ухвалює рішення про зарахування.

Джерело: Міністерство освіти і науки України.

Кабінет міністрів України запровадив експериментальний проєкт «зимового вступу» до закладів вищої освіти на так званий «нульовий курс». Метою програми є надолуження освітніх втрат і плавний перехід до університетського навчання.

Два університети Київської області долучилися до програми «Зимовий вступ», яка дозволяє майбутнім абітурієнтам пройти нульовий курс і підготуватися до НМТ.

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