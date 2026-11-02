Українці засипали мережу мемами після злому застосунку Повітряна тривога

0:00 / 0:00

Після кібератаки на застосунок «Повітряна тривога» українці почали отримувати фейкові сповіщення про радіаційну та хімічну небезпеку, вуличні бої й навіть ядерні удари. Інцидент швидко став приводом для хвилі жартів і мемів у соцмережах.

Увечері 1 листопада користувачам застосунку почали надходити неправдиві повідомлення про нібито надзвичайні загрози. Серед них були попередження про радіаційну та хімічну небезпеку, загрозу вуличних боїв, а також повідомлення про ядерну тривогу.

В одному з фейкових сповіщень ішлося: «Привіт! Зараз по всій Україні буде ядерна тривога. Не хвилюйтеся, летить "Орєшнік"».

Українці швидко відреагували на ситуацію в соцмережах. Користувачі почали публікувати меми, висміюючи зміст повідомлень і сам факт появи неофіційних сповіщень у застосунку, який використовують для отримання попереджень про реальні повітряні загрози.

Нагадаємо, загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв.

До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.

Після цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.

Читай нас у