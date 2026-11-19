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Координатори Diplomatic Legal Hub, адвокати зі Списку адвокатів Міжнародного кримінального суду Денис Кешкентій та Олексій Шевчук виступили за створення системного механізму правового представництва українців, які постраждали від міжнародних злочинів під час російської агресії.

Ініціатива передбачає відкриття спеціалізованого центру в Гаазі, розбудову мережі документування злочинів на території України, а також посилення співпраці з Міжнародним кримінальним судом (МКС). Про це повідомили 19 листопада 2026 року.

Відповідь МКС щодо представництва потерпілих

18 листопада 2026 року координатор Diplomatic Legal Hub Денис Кешкентій отримав офіційну відповідь від Секції участі потерпілих та відшкодування шкоди (Victims Participation and Reparations Section, VPRS) Міжнародного кримінального суду.

Звернення стосувалося можливостей залучення адвокатів до спільного правового представництва потерпілих у межах ситуації в Україні (ICC-01/22), зокрема отримання інформації про відповідні процедури та формування списків представників.

У відповіді представники МКС роз’яснили, що потерпілі мають право брати участь у судових провадженнях, висловлювати свої позиції та вимагати відшкодування шкоди відповідно до процедур Суду.

Для реалізації цих прав передбачено подання відповідних заяв до Секретаріату МКС. Після їх опрацювання документи можуть передаватися суддям для розгляду у встановленому порядку.

Представники Суду також пояснили, що участь потерпілих у провадженні здійснюється через законних представників, а організація такого представництва залежить від процесуальної стадії та відповідних рішень МКС.

Окремо VPRS повідомила, що додатково розгляне звернення Дениса Кешкентія щодо сприяння поширенню інформації про права потерпілих.

П’ятий рік повномасштабної війни: проблема ефективного представництва залишається актуальною

На думку координаторів Diplomatic Legal Hub, відповідь МКС актуалізує ширшу проблему — відсутність належно організованої національної інфраструктури, яка забезпечувала б системне представництво українських потерпілих у міжнародних судових механізмах.

Попри масштаб міжнародних злочинів, вчинених під час російської агресії, Україні необхідно посилювати механізми взаємодії між потерпілими, адвокатською спільнотою, державними органами та міжнародними інституціями.

Особливе значення має документування злочинів проти цивільного населення, житлової забудови, критичної інфраструктури та інших об’єктів, а також забезпечення належного процесуального супроводу потерпілих.

Центр представництва потерпілих у Гаазі

Денис Кешкентій та Олексій Шевчук наголошують на необхідності створення в Гаазі спеціалізованого Центру представництва потерпілих від міжнародних злочинів, пов’язаних із російською агресією проти України.

До його діяльності пропонується залучити українських адвокатів, включених до Списку адвокатів МКС, а також інших фахівців у галузі міжнародного кримінального права.

Такий центр міг би забезпечувати правові консультації потерпілим, координацію роботи юридичних команд, підготовку процесуальних документів та сприяння реалізації прав потерпілих у межах процедур Міжнародного кримінального суду.

Водночас створення центру не повинно підміняти чинні механізми представництва МКС, зокрема повноваження Секретаріату Суду та призначених у конкретних провадженнях представників потерпілих.

Спеціалізовані комісії при військових адміністраціях

Ще одним напрямом запропонованої ініціативи є створення при військових адміністраціях України спеціалізованих комісій або центрів документування міжнародних злочинів.

Їхня діяльність могла б включати:

системне збирання та належне збереження інформації про ймовірні міжнародні злочини;

документування наслідків атак на великі міста, невеликі населені пункти та цивільну інфраструктуру;

координацію з українськими правоохоронними органами;

взаємодію з польовою присутністю Офісу прокурора МКС в Україні та центральним офісом у Гаазі;

підготовку матеріалів для передання компетентним міжнародним органам відповідно до встановлених процедур.

Особливу увагу пропонується приділяти дотриманню міжнародних стандартів роботи з доказами, зокрема принципів Протоколу Берклі щодо цифрових розслідувань із використанням відкритих джерел.

Окремим інструментом взаємодії може бути використання механізму передання інформації Офісу прокурора МКС, передбаченого статтею 15 Римського статуту.

При цьому відповідні матеріали мають готуватися з дотриманням вимог законодавства, захисту персональних даних, безпеки потерпілих та процесуальних стандартів.

Міжнародна координація та захист прав потерпілих

Координатори Diplomatic Legal Hub також звертають увагу на необхідність співпраці з міжнародними правозахисними та гуманітарними інституціями.

Йдеться, зокрема, про відповідні механізми Організації Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста, представників МКС, українські державні установи та правоохоронні органи — з урахуванням їхніх окремих мандатів і повноважень.

На переконання представників Diplomatic Legal Hub, така координація має сприяти не лише ефективному документуванню міжнародних злочинів, але й забезпеченню реального доступу потерпілих до міжнародного правосуддя.

Від документування злочинів — до ефективного міжнародного правосуддя

Питання захисту прав потерпілих набуває особливого значення на тлі триваючого розслідування ситуації в Україні Міжнародним кримінальним судом.

Документування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів потребує узгоджених дій державних інституцій, адвокатської спільноти та міжнародних партнерів.

Водночас питання притягнення до відповідальності за сам злочин агресії має окремі юрисдикційні особливості та пов’язане, зокрема, з формуванням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Diplomatic Legal Hub наголошує: ефективний захист прав потерпілих має стати невід’ємною частиною міжнародних зусиль із забезпечення відповідальності за злочини, скоєні під час російської агресії.

Створення спеціалізованого центру в Гаазі та посилення механізмів документування злочинів на регіональному рівні можуть стати практичними кроками до досягнення цієї мети.

Про це повіддомляє Diplomatic Legal Hub

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