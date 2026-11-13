Українцям можуть не нараховувати плату за опалення через обстріли: що кажуть в уряді

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд може розглянути можливість ненарахування плати за опалення, якщо його постачання буде відсутнє через руйнування внаслідок обстрілів. Водночас він наголосив, що наразі говорити про таке рішення ще зарано.

За словами Корецького, це один із можливих кроків, до яких може вдатися уряд.

"87% всіх пунктів і пунктів теплокомуненерго запрацювали. Там, де не працює, це виключно свідома позиція, чи то не привертати увагу ворога, чи то завершуються ремонтні роботи. В кожному окремому випадку є конкретне пояснення", - сказав Корецький.

Він зазначив, що зараз дозаповнюється система, і зрештою опаленням забезпечать усіх споживачів.

Також Корецький прокоментував можливість ненарахування плати за опалення.

"Це як один з альтернативних, запасних варіантів, якщо дійсно руйнування будуть мати місце. Якщо ми не зможемо швидко відновлювати, тому будемо вдаватися і до можливо таких заходів. Але зараз про це говорити рано", - додав прем’єр.

Про це Корецький заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 13 листопада.

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