Українцю оголосили підозру в держзраді за передачу росіянам даних про Су-27

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54-річному громадянину України повідомили про підозру в державній зраді.

За даними слідства, із жовтня 2025-го до серпня 2026 року він передав представнику російської спецслужби інформацію про розташування українських підрозділів, переміщення техніки, озброєння та бойової авіації. Задокументовано шість епізодів.

Зокрема, чоловік передавав координати військових об’єктів, дані про переміщення двох винищувачів Су-27, напрямок їхнього польоту та бойове завдання, а також рух екіпажів військових вертольотів. Для зв’язку він використовував Telegram і спеціального бота.

Підозру оголосили за статтею про державну зраду в умовах воєнного стану. Суд відправив чоловіка під варту без права внесення застави.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

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