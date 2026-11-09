Українців попередили про фейк щодо масштабної кібератаки 17 листопада

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У соцмережах поширюють неправдиву інформацію про нібито масштабну кібератаку, яка має відбутися 17 листопада. За твердженнями авторів дописів, хакери обнулять банківські рахунки, а згодом у всьому світі вимкнуть інтернет на три місяці.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що ці повідомлення не мають жодних підтверджень. Їхні автори посилаються на чутки та неперевірені дані.

Для поширення паніки також використали рекомендації урядів різних країн щодо запасів продуктів і води на випадок надзвичайних ситуацій. Однак вони не пов’язані з 17 листопада.

Крім того, цього дня у США запланована перевірка системи оповіщення. Вона передбачає лише тестове повідомлення на радіо й телебаченні та не пов’язана з відключенням інтернету чи блокуванням банківських рахунків.

Джерело: Центр протидії дезінформації

Україна здійснила кібератаку на російську систему екстрених сповіщень у відповідь на дії Москви, яка 1 листопада атакувала українську систему та поширила серед користувачів фейкові попередження про ядерну загрозу. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українська операція була відповіддю на російське втручання.

Системи екстреного оповіщення в Україні та Російській Федерації — державі-агресорі — зазнали кібератак упродовж ночі, повідомляє France 24. Під час атак користувачам в обох країнах транслювали фальшиві попередження про можливі ядерні удари.

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ Кая Каллас прокоментувала російську кібератаку на український застосунок «Повітряна тривога». За її словами, такі дії є частиною ширшої війни Росії проти України.

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