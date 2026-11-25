Українців попередили про нові графіки знеструмлень у четвер 26 листопада
У четвер, 26 листопада, у частині областей України продовжать діяти графіки відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуть відповідно до встановлених графіків.
Протягом доби на українців чекають планові відключення електроенергії:
для промисловості - графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 0.5 до 3.5 черг).
В "Укренерго" вчергове нагадали, що причиною дії обмежень є наслідки російських атак на енергетичну систему.
"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам", - підкреслили у компанії.
Крім того, українцям нагадали, що перевірити актуальні графіки відключень світла можна на офіційних сторінках обленерго.
Про це повідомляється з посиланням на заяву "Укренерго".
Нагадаємо, що Українців попередили про відключення світла протягом усієї доби у вівторок 24 листопада.