Українців закликали готуватися до важкої зими через російські атаки

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Українцям слід готуватися до значно складніших побутових умов цієї зими через посилення російських атак на системи життєзабезпечення населених пунктів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, наголосивши на загрозах, пов’язаних із новою тактикою РФ.

"Велика помилка тих, хто каже: "Ай, якось воно мине...", "Ай, так минулого разу казали...". Це некоректно і неправильно, бо тактика російського терору суттєво змінилася, і цього року вона може бути ще гірша (…) Відтак треба готуватися до набагато складніших побутових обставин", – розповів він в інтерв'ю BBC News Україна.

За словами прем'єра, росіяни спрямовують всі зусилля на знищення української інфраструктури та елементи життєзабезпечення через нездатність показати результати на полі бою. Він зазначив, що зараз ворог фокусується, зокрема, на системах водозабезпечення столиці.

"Світло і тепло ми вже проходили, а от на водозабезпечення у Києві зараз у росіян дуже активний фокус", – підкреслив прем'єр-міністр.

Корецький також закликав українців користуватися урядовими програмами підтримки енергетичної незалежності, які надають можливість придбати за пільгові кошти інвертори, сонячні батареї засоби зберігання електроенергії.

"Прошу, робіть. Я, наприклад, зробив це. Чи є в мене вода технічна? Так, є. Чи поставив я інвертор і батарею? Так, поставив ще, до речі, минулої зими, тому що не хочеться повторювати і власних, і загальних помилок, коли кожного разу зима приходить "неочікувано", – пояснив він.

Прем'єр корецький анонсував посилення покарання для СЗЧ та ухилянтів.

Раніше суд на Волині засудив до п'яти років позбавлення волі військовослужбовця, який двічі самовільно залишав місце служби (СЗЧ) після участі в бойових діях та отримання поранень.

Правоохоронці на Закарпатті 16 червня ліквідували канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, 19-річного організатора схеми затримали під час спроби переправити людей до Румунії за 4000 доларів.

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