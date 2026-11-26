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США працюють над залученням України та європейських країн до розширення виробництва систем протиповітряної оборони Patriot і зміцнення міжнародних ланцюгів постачання. Про це заявили в Пентагоні у відповідь на запит «Голосу Америки».

Американське оборонне відомство наголосило, що Вашингтон підтримує поглиблення промислової співпраці та нарощування виробництва наявних і майбутніх модифікацій Patriot.

Для цього, за словами представників Пентагону, реалізується низка заходів із прискорення трансатлантичної співпраці з європейськими партнерами та Україною.

Журналісти також просили прокоментувати інформацію про проблеми з постачанням Україні ракет-перехоплювачів для Patriot. Однак у Пентагоні не підтвердили й не спростували повідомлення про затримки поставок, обмежившись заявами про продовження промислової співпраці.

Джерело: Пентагон (у відповіді «Голосу Америки»).

Ліцензії на виробництво українських ракет Patriot у США застрягли у Пентагоні. Ймовірно через позицію до цього питання президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході впливає на безпеку України та забезпечення її системами протиповітряної оборони.

Німеччина більше не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі ресурс у цій країні вичерпаний. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може роками чекати на постачання ракет для систем Patriot, адже Росія продовжує бити по енергетичній інфраструктурі та готується активніше застосовувати балістичні ракети взимку.

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